Sturm: Sorgen vor der Verfolgungsjagd gegen Rapid

Eine Feier mit Barca

Kommt‘s im Allianz-Stadion zum Aufeinandertreffen zwischen Gregory Wüthrich und Thorsten Schick, treffen sich zwei alte Freunde wieder. Bei den Young Boys Bern standen Sturm-Abwehrriese Wüthrich und Rapids steirischer Flankenturbo Schick im Meister-Kader. Unvergessliche Momente, die zusammengeschweißt haben. „Wir waren in einer Clique, der Gregory ist ein richtig guter Mensch, mit dem Herz am rechten Fleck“, so Schick, der lustige Anekdoten aus Schweizer Tagen berichtet. „Etwa, als wir in Bern nach dem Titelgewinn kurzfristig eine Reise nach Barcelona gebucht und dort in einem Klub gefeiert haben, wo die Stars von Barça gleichzeitig auch ihre Meisterfeier hatten. Als im Klub das Lied ’We are the champions’ gekommen ist, haben wir zuerst geglaubt, das ist für uns.“