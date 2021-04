Wasserstoff: Ein Cluster der etwas anderen Art

Tirol als Anlaufstelle für Unternehmen

Diese Dichte an konkreten Projekten prädestiniert Tirol als Standort für einen Wasserstoff-Cluster. Das sieht auch die Wirtschaftsministerin so und sagte 450.000 Bundesanteil Förderung für die Tiroler Standortagentur zu, wo in Sachen Wasserstoff die Fäden zusammenlaufen. „Das Land Tirol wird die Projektkoordination ebenfalls mit 450.000 € für die nächsten drei Jahre fördern“, sagte LH Günther Platter bei dem Treffen mit der Wirtschaftsministerin. „Dieser Wasserstoff-Hub wird Anlaufstelle in ganz Österreich für Unternehmen, über die Zukunftstechnologie aufklären und vernetzen“, erklärte Ministerin Schramböck.