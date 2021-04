Holen die Bayern diesen Dressman als Flick-Ersatz?

Wie man bei „Sport Mediaset“ zu wissen glaubt, wäre jedenfalls mit Massimiliano „Max“ Allegri ein in Italien ganz Großer der Trainer-Zunft ein Kandidat für den Posten. Der 53-Jährige war bis 30. Juni 2019 Trainer bei Juventus Turin - und gewann dort beinahe alles, was es zu gewinnen gab: Fünf Serie-A-Titel in Serie, vier Triumphe im Pokal, 191 Siege mit Juve in Pflichtspielen (Punkteschnitt 2,27!) - und mehrfacher Trainer des Jahres in Italien ist er auch. Einzig am Gewinn der Champions League scheiterte er - noch dazu ganz knapp als Finalist in den Jahren 2015 und 2017.