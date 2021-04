Schon mehr als 200.000 Steirer wurden geimpft

Nach den über 65-jährigen Impfwilligen in der Steiermark, die noch im April ihre erste Dosis erhalten werden, sind nun die über 50-Jährigen aufgerufen, sich anzumelden - sofern sie das nicht sowieso schon gemacht haben. Aufgrund der vorgezogenen Lieferungen von Biontech/Pfizer dürfte bis Anfang Juni auch diese Altersgruppe in der Grünen Mark geimpft sein, sagte Impfkoordinator Michael Koren am Freitag bei einer Online-Pressekonferenz.