Kritik: „In NÖ werden Händler im Stich gelassen“

Fachgeschäfte seien nicht die Orte, an denen sich das Coronavirus verbreite, betont Franz Kirnbauer. Der Obmann der Handelssparte in der NÖ-Wirtschaftskammer übt daher mit scharfen Worten Kritik an der Verlängerung des Lockdowns: „Das Vorpreschen Niederösterreichs ist unverständlich, hier werden die Händler im Stich gelassen.“ Besonders hart treffe die weitere Sperre der Geschäfte alle saisonalen Branchen, wie den Modehandel: „Wir haben schon im Vorjahr 24 Prozent Umsatzeinbußen hinnehmen müssen und bleiben jetzt auf der Frühjahrsmode sitzen“, sagt Nina Stift, die zuständige Landesgremialobfrau.