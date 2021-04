Gesperrter Kreisverkehr führt zum Verkehrsinfarkt

Kleine Ursache, große Wirkung: An der B 19, die zwischen Tulln und der Auffahrt auf die S 5 als Brücke geführt wird, müssen dringende Sanierungen durchgeführt werden. Darum wurde eine Ausfahrt des Doppelkreisverkehres in Richtung Stadt gesperrt – Fahrzeuge aus Wien und anderen umliegenden Bezirken drehten daraufhin ihre Runden auf der Suche nach der Umleitung. Diese wurde unglücklich gewählt, sie endet nach vielen Kilometern durch die Au an einer Stopptafel.