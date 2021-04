Wasserstoff-Technologie als Blackout-Vorsorge

Er hört auf den klingenden Namen „Johann“ und soll die Energiewende in der Steiermark vorantreiben: Ein Speicher auf Wasserstoffbasis geht im Schladminger Veranstaltungszentrum in Betrieb. Mehr als 300 Kilowattstunden Strom können so auf Abruf genutzt werden - und den Kongress notfalls bis zu drei Tage versorgen.