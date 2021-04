2021 dürfte ein starkes Baby-Jahr werden

Weniger restriktive Regeln als Plus

Die Ursache für den Zustrom in die Privatkliniken dürfte in den aktuell stark divergierenden Hausregeln wurzeln: „In den Landesspitälern darf der Vater nur bei der Geburt dabei sein, danach gelten weit strengere Besuchsregeln als in den Sanatorien“, heißt es von den Betroffenen.