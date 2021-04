Ein „blaues Frostauge“ für Obstbauern

Die Pielachtaler Dirndlprinzessin Veronika Harm ist auch optimistisch, dass an den robusten Kornelkirschen (im Volksmund Dirndln genannt) der Wetter-Kelch vorübergegangen sein könnte. Anders die Situation bei den Wachauer Marillen. Dort rechnet die Landwirtschaftskammer wegen des Temperatursturzes auf minus sieben Grad mit Schäden, die allerdings nicht so arg wie im vergangenen Jahr sein sollen. Auch Kirschen, Äpfel und Birnen könnten demnach an Qualität verloren haben. Wilfing bedauernd: „Jeder Landwirt, der um seine Ernte bangen muss, tut mir wirklich leid.“