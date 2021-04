Doppelpack! Schaub trifft gegen Keeper Lindner

Louis Schaub hat am Samstag in der Schweizer Fußball-Super-League einen Doppelpack erzielt, damit aber eine Niederlage seines FC Luzerns nicht verhindern können. Der Mittelfeldspieler traf beim Heim-3:4 gegen den FC Basel in der dritten Minute sowie in der 82. Minute aus einem Elfmeter und bezwang damit seinen ÖFB-Teamkollegen Heinz Lindner im Tor der Gäste zweimal.