Mobiles Testzelt für das „Sonnendeck“

Allzu freundlich war das Wetter am Freitag nicht in der Landeshauptstadt. Besonders wetterfeste junge Menschen konnte das aber nicht davon abhalten, sich am „Sonnendeck“ an der Innpromenade zu treffen und zu plaudern. Seit Freitag steht dort nun auch ein Testzelt, welches von der Alternativen Liste Innsbruck organisiert wurde und nun von den Ärzten selbst betrieben wird. Wann immer das Wetter viel Sonnenschein und dadurch viele Menschen verspricht, wird ein Arzt vor Ort sein und Testungen durchführen.