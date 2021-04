Ausreisetestpflicht für drei Regionen in Osttirol

Aufgrund eines aktuell erhöhten Infektionsgeschehens tritt in drei Regionen im Bezirk Lienz ab Sonntag, 0 Uhr, bis vorerst inklusive 21. April 2021, 24 Uhr, eine Testpflicht beim Verlassen des jeweiligen Gebietes in Kraft: Betroffen sind das Gebiet der Gemeinden Prägraten am Großvenediger und Virgen, das Gebiet der Gemeinden Sillian, Heinfels, Außervillgraten und Innervillgraten sowie das Gebiet der Gemeinden Anras, Abfaltersbach, Assling und Leisach. Diese Testverpflichtung gilt für alle Personen, die sich in der jeweiligen Region aufgehalten haben und diese verlassen wollen - unabhängig von ihrem Wohnsitz und unabhängig davon, wie lange sie sich dort aufgehalten haben“, erklärt Bezirkshauptfrau Olga Reisner. Als Nachweis gilt ein negativer PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist, oder ein negativer Antigen-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist.