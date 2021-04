Grazer unter Verdacht: Grapsch-Attacke auf Kind

Zuerst machte er Komplimente...

Was war geschehen? Am Ostermontag, gegen Mittag, traf sich ihre Tochter (12) wie so oft mit ihren Freunden am Vorplatz eines Geschäfts. Plötzlich sei laut O. ein dunkel gekleideter Mann mit weißen, längeren Haaren aufgetaucht. Er habe mit der Zwölfjährigen das Gespräch gesucht und ihr auch Komplimente gemacht – ohnehin schon eine unangenehme Situation.