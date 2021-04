Andy Lee Lang: Neuer Lebensmut in Namibia

Es ist eine erschreckende Nachricht, die uns von Andy Lee Lang erreicht. Er schreibt ADABEI: „Dieses Leben hier hat keinen Sinn mehr für mich.“ Schon einmal machte er kein Geheimnis daraus, dass er unter psychischen Problemen leiden würde. Dieser Satz hatte es also in sich. Er klang wie ein Hilfeschrei von jemandem, dessen Lebenselixier es ist, auf der Bühne zu stehen, für den Applaus das Benzin des eigenen Motors ist. Das Gefühl als Künstler in Österreich im Stich gelassen worden zu sein, keine Auftritte zu haben und das Warten auf Förderungen überstrapazierten seine Seele.