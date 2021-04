Khloe Kardashian zieht blank, um sich zu wehren

„Hey Leute, das bin ich und mein Körper unberührt und ungefiltert“, schreibt sie nach einem Video, in dem sie sich oben ohne nur in Unterhosen vor dem Spiegel ihres Badezimmers steht sowie nach einem weiteren Video, in dem sie ihren Pullover hochzieht. „Das Foto, das diese Woche veröffentlicht wurde, war wunderschön. Aber als jemand, der ihr ganzes Leben lang mit dem Körperbild zu kämpfen hat, wenn jemand ein Foto von ihr macht, das bei schlechten Lichtverhältnissen nicht schmeichelhaft ist oder den Körper nicht so einfängt, wie er ist, nachdem man zu hart gearbeitet hat, um an diesen Punkt zu kommen - und es dann der Welt zugänglich zu machen -, sollte das Recht haben, zu verlangen, dass es nicht geteilt wird - egal, um wen es geht“, so Kardashian. Es sei ein „unerträglicher Druck“, den sie ihr ganzes Leben lang ertragen musste. Ihr Leben sei ständig verurteilt und lächerlich gemacht worden. Sie sollte „perfekt sein und den Standard erfüllen“.