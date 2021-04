Hollywood: Unser Magier-Paar dreht eigene TV-Show

„Die Dreharbeiten in den USA machen riesigen Spaß. Es tut gut, nach so vielen Monaten der zwangsweisen Isolation wieder vor der Kamera und unter strengen Auflagen vor Publikum zu stehen“, schwärmte Amélie van Tass im Gespräch mit der „Krone“ – und Thommy verriet: „Es handelt sich um eine Zaubershow, in der wir kleine Tricks, Gedankenlesen und große Illusionen bis hin zu Auftritten unseres Hundes ,Mr. Koni Hundini‘ präsentieren werden!“