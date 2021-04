Pläne für ein Festival im Zeichen der „Lust“

33.000 Karten aufgelegt

Insgesamt haben Huber und sein Team 32 Projekte geplant, die alle mindestens zweimal (meist um 18 und 20 Uhr) gezeigt werden. So kommt man auf 77 Vorstellungen und 33.000 aufgelegte Karten. Huber geht von einer halben Saalbelegung (also maximal 500 Besucher) in der List-Halle und im Stefaniensaal und 300 Besuchern im Hof von Schloss Eggenberg aus. Tickets können ab sofort reserviert werden und erst sobald klar ist, dass die Konzerte in geplanter Form stattfinden können, werden sie dann auch in Rechnung gestellt.