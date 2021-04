Mit Plakaten will man Zerstörungswut zügeln

Von der ehrwürdigen Burg bis in die Theresienau haben Rowdys in jüngster Vergangenheit ihre Spuren in Perchtoldsdorf gezogen. Mit Spraydosen hinterließen sie ihre „Signaturen“ im noblen Heurigenort vor den Toren Wiens. Mit einer Plakatkampagne antwortet jetzt Jugendreferentin Dainela Rambossek.