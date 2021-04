Waldviertel hofft auf den legendären „Vindobona“

Mit den Elektrifizierungsarbeiten verlegte man die Zugverbindung nach Prag und Berlin auf die Nordbahn, wo sie bis 2014 geführt wurde. Neben dem Abbau des zweiten Gleises der Franz-Josefs-Bahn in den 1960er-Jahren war der Abgang des „Vindobona“ ein weiterer harter Schlag gegen die Bahnstrecke, weil die letzte bedeutende internationale Verbindung verloren ging. „Die Franz-Josefs-Bahn ist das Öffi-Rückgrat des Waldviertels“, weiß aber auch Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko, der neben dem 600 Millionen Euro schweren Mobilitätspaket, das – wie berichtet – in die Trasse investiert wird, auch weitere Attraktivierungsschritte setzen will.