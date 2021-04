Nach Flammeninferno: „Im Dorf ist niemand allein“

Leute aus ganz Tirol rufen bei Gemeinde an

Unterdessen steht beim Bürgermeister das Telefon kaum still. „Leute aus ganz Tirol waren dabei und fragten, welche Sachspenden nun am dringendsten wären.“ Die Lehrerinnen der Kinder sorgen dafür, dass diese nicht ohne Schulbücher und Hefte dastehen. Ein Stoffhund als künftiger Beschützer findet den Weg zu den Buben. Und in einem Brief spendet eine Unterländerin Trost, auch deren Haus ist einst abgebrannt.