Grafenwörth: Mit 18 Medikamenten Kranke sediert

Josef P. ließ als Erwachsenenvertreter einer 64-jährigen, an Alzheimer erkrankten Frau diese im November in das SeneCura Sozialzentrum in Grafenwörth einziehen. Da sei sie noch körperlich voll aktiv gewesen und habe noch eingeschränkt verbal kommunizieren können. Die Vorwürfe von Josef P. wiegen schwer: Mitte Dezember sei die Frau sediert worden, weil sie in der Nacht nicht schlafen konnte und über Schmerzen klagte. Er sei über den Zustand der Betroffenen „angelogen worden“.