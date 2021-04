LH Platter warnt zur Vorsicht an Oster-Feiertagen

Derzeit seien 80 Prozent der Neuinfektionen auf den privaten Bereich zurückzuführen, so Platter in einer Aussendung. Mehr Neuinfektionen würden ein höheres Risiko für mehr schwere Krankheitsverläufe und „mitunter auch weitere Maßnahmen, die sich niemand von uns wünscht,“ bedingen, sagte der Landeshauptmann und erinnerte an Maßnahmen wie Abstand halten, FFP2-Maske tragen und soziale Kontakte einschränken.