Traktorgespann stürzt in Bach: Sechs Verletzte

Am Weg zur Abrüstfeier wurden 17 Personen in Rauris (Salzburg) in einen Unfall verwickelt: Am eisigen Güterweg kam ein Traktorgespann ins Rutschen und stürzte in einen Bach. Der 16-jährige Lenker hatte am Anhänger 15 Personen mitgenommen. Sechs von ihnen wurden teils schwer verletzt.