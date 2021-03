Peter Knäbel: Das ist Schalkes neuer Sportboss

„Peter Knäbels Arbeit ist geprägt von strategischem Denken und einer klaren Handschrift. Das hat er nicht nur in den letzten drei Jahren als Technischer Direktor für Nachwuchs und Entwicklung, sondern auch in den vergangenen Wochen als Gesamtverantwortlicher unter Beweis gestellt“, so Aufsichtsrats-Boss Dr. Jens Buchta.