Große Aufregung wegen geimpfter Häftlinge

In der „Phase 2“ des nationalen Impfplans werden Beschäftigte mit direktem Personenkontakt und erhöhtem Ansteckungsrisiko, insbesondere auch im Strafvollzug prioritär mit Impfstoff bedacht. Insassen, die noch keine 65 Jahre alt sind und nicht als Risikopatienten gelten, fallen grundsätzlich in die „Phase 3“ und dort in die Priorisierung „Bewohnerinnen und Bewohner in engen/prekären Wohnverhältnissen (Gemeinschaftsunterkünfte etc.)“.