Weiter Unruhe bei der Austria: „Bin nicht am Zug!“

Der 31. März - eigentlich jener Tag, an dem Peter Stöger (spätestens) seine Entscheidung, ob er bei der Austria über den Sommer hinaus weitermacht oder nicht, bekannt geben wollte. Wollte, denn es wird nichts daraus. Warum, Herr Stöger? „Weil für meine Entscheidungsfindung noch einiges zu klären ist. Wobei ich klar sage: Ich bin nicht am Zug, warte darauf, was die Austria plant.“