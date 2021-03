Die miesen Tricks der Wohn-Betrüger

In Schladming ist das Maß nun endgültig voll. Der Bürgermeister greift durch und sagt den illegalen „Wohn-Betrügern“ den Kampf an. Aus einer riesigen Datenmenge wurden 400 verdächtige Wohnungseigentümer herausgefiltert, die Post von Hermann Trinker bekommen (siehe Faksimile oben). „Damit begrüße ich sie und frage, ob sie nicht, wie beim Kauf angegeben, ihren Hauptwohnsitz im Ort anmelden wollen“, so der Stadtchef der obersteirischen Skimetropole. „Ich erwarte mir jedenfalls eine Reaktion.“ Kommt nichts retour, folgt eine freundliche Einladung ins Rathaus.