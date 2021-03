St. Pölten: Park bleibt nicht verschont

Mit der nun besiegelten Umwidmung des Altoona-Parks wurde in St. Pölten ein weiterer Schritt zum Bau des Kinderkunstlabors an dem umstrittenen Standort gestellt. Nur Grüne und Neos stellten sich an die Seite der Bürgerplattform, die gegen den Beschluss protestierte. Doch die letzten Würfel sind noch nicht gefallen.