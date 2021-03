Wirbel um neues Bienengesetz in der Steiermark

Die Steiermark arbeitet an einem neuen Bienenwirtschaftsgesetz. Der Entwurf dafür ist noch bis 10. April in Begutachtung, doch schon wenige Tage nach der Bekanntmachung des Entwurfs sind so manche Imker auf die Barrikaden gestiegen - besonders die Züchter der heimischen Carnica-Rasse. Das neue Gesetz soll nämlich künftig die Züchtung jeder Bienenrasse ermöglichen. Das war bisher eigentlich nicht erlaubt, doch in der Praxis sah es anders aus und es gab keine Sanktionen.