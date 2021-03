Neue Migrationswelle durch Impf-Egoismus droht

Wie der „Spiegel“ berichtetet, verwiesen EASO und EAD auf die „schlechte wirtschaftliche und medizinische Situation in den Herkunftsländern“. Diese sei ein „Push-Faktor“. Die bessere Lage der EU in der Krise sei indes ein „Pull-Faktor“. In den meisten Herkunftsländern von Flüchtlingen wird bisher wenig bis gar nicht geimpft.