Spektakulärer Seiltanz vor dem Grimming

Trommel- und Windenplatz

Die Seiltauscharbeiten ansich folgen einer einfachen Methodik: Während am sogenannten Windenplatz nahe der B 320 bei Stainach eine Winde am alten Seil zieht, steht am etwa drei Kilometer entfernten Trommelplatz eine ein Tonnen schwere Bremse, die den Zug der Winde abmildert. „Genauere Absprachen werden per Funk getroffen“, erzählt APG-Mediensprecher Fritz Wöger.