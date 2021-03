Gemeinde Abtenau steht unter genauer Beobachtung

Seit Tagen bewegt sich die 7-Tage-Inzidenz in Abtenau um den Wert von 800. Besserung ist keine in Sicht. Noch am Wochenende war die Situation laut dem Land unter Kontrolle – sprich, die Fälle konnten gut nachverfolgt werden. Jetzt dürfte sich das geändert haben und die Gemeinde steht unter genauer Beobachtung. Schon in den nächsten Tagen soll im Fall der Fälle über eventuelle Maßnahmen nachgedacht werden. Beispiele für kleinräumige Einschränkungen gab es in den vergangenen Wochen mit Radstadt, dem Gasteinertal oder Muhr genug. In Muhr benötigt man seit heute keinen Ausfahrtstest mehr. Salzburg will diesen Weg auch weiterhin verfolgen. Neu ist, dass ein Salzburger Vorschlag auch bei der Bundesregierung Gehör gefunden hat. Künftig wird neben der Inzidenz auch die Durchimpfungsrate und die Auslastung der Spitäler ein Rolle spielen.