Die Gesellschaft braucht Kunst und Kultur

„Was macht die Kunst mit unserer Gesellschaft?“, das ist eine der Fragen, mit denen sich Katharina Scherke, Soziologin an der Karl-Franzens-Universität, schon länger auseinandersetzt. Ihr Forschungsgebiet ist gerade hochaktuell, denn nun wird deutlich, was eine fehlende Kultur mit der Gesellschaft macht. Studien dazu benötigen freilich mehr Zeit, doch schon jetzt kann man sagen, dass vor allem die Heranführung von Kindern und Jugendlichen an die Kunst leidet, ist Scherke überzeugt. „Gerade für jene, die nicht aus kulturaffinen Familien kommen, ist diese Vermittlung durch Schulen oder Workshops sehr wichtig“, betont die Soziologin. „Und diese Möglichkeiten fehlen im Augenblick“.