Keine Chance! Hinteregger fehlt gegen Schottland

Nach der turbulenten Kader-Nominierung für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele stellt sich bei Österreichs Fußball-Nationalmannschaft schön langsam Klarheit ein, was die Personalsituation betrifft. 27 der 29 einberufenen Spieler trafen bis Montagmittag im ÖFB-Teamhotel in der Wiener Innenstadt ein, lieferten negative Corona-Tests ab und werden auch am Mittwoch nach Glasgow fliegen. Martin Hinteregger und Stefan Posch stehen allerdings für das Auftaktmatch am Donnerstag (20.45 Uhr) gegen Schottland nicht zur Verfügung, wie ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel bestätigte.