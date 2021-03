Wegen Corona: Wenn der Nachtclub zum Museum wird

In der Innsbrucker Bogenmeile sah es am Samstag fast wie früher aus. Menschenschlangen warteten, um von Türstehern in Clubs gewunken zu werden. Aber vieles hat sich verändert, seit die Corona-Pandemie vor einem Jahr die schweren Türen der Lokale zugeworfen hat. Am Samstag gingen sie wieder auf, der Besuch hatte jedoch Museums-Charakter. Nur wenige Personen auf einmal durften mit FFP2-Masken die Schwelle in die Nostalgie überschreiten.