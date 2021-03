Mangel an Gymnasien in steirischen Regionen

Dass es einen langjährigen Trend zum Gymnasium gibt, weiß auch Herbert Weiß, Vorsitzender der AHS-Lehrergewerkschaft. „Das hängt auch damit zusammen, dass die Reform an den Mittelschulen in den Augen vieler nicht gelungen ist. Das Vertrauen genügt nicht - das hat aber nichts mit der Leistung der Lehrer dort zu tun“, betont der Bildungsexperte. „Je mehr Kinder in die AHS kommen, desto heterogener werden die Klassen“, sagt Weiß, der selbst Lehrer am Oeversee-Gymnasium in Graz ist. „Von Gesamtschulen sind wir aber weit weg.“