Platz 1: Coach Marsch bejubelt „riesige Statistik“

Abschreiben will er den LASK, der mit fünf Zählern Rückstand in die Meistergruppe startet, noch nicht. Zweimal noch bekommt es sein Team in der Liga mit den Athletikern zu tun, zudem treffen die beiden Teams am 1. Mai im Cupfinale in Klagenfurt aufeinander. „Wir haben noch drei Kämpfe mit dem LASK, das war nicht das letzte Wort für beide Mannschaften“, sagte der Amerikaner.