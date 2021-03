Bürgermeister-Rücktritt überraschte (fast) alle

Was war die größte Tat in Ihrer Amtszeit und was die ärgste Enttäuschung?

Stolz bin ich auf die Alpentherme, die mir aber auch viele Nerven gekostet hat und auf das neue Marktzentrum, das gerade entsteht. Der größte Dämpfer war das Scheitern der durchaus möglichen Ansiedelung des Ceratizit-Werkes – das steht jetzt in Breitenwang.