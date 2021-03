Contact-Tracer: Viel Arbeit für wenig Lohn

2-Meter-Abstand unmöglich

Während sich jene Mitarbeiter, die für die Ausforschung der Daten in der Landeshauptstadt zuständig sind, wohl fühlen dürften (sie sind großteils in der weitläufigen Messe untergebracht), wird die Stimmung unter den Landesbediensteten zusehends schlechter: „Die Arbeitsbedingungen sind eine Frechheit“, erzählt ein Betroffener der „Krone“. Die Platzverhältnisse in den Klassen der FH Joanneum in der Grazer Eckertstraße wären beengt, ein 2-Meter-Abstand könne nirgendwo eingehalten werden.