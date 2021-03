Schiffstransporte: „Was tun wir Tieren an?“

Mit Sicherheit waren viele bereits erschöpft von der langen Reise — doch das war noch nicht das Ende! Runter vom Lkw hinauf auf das Schiff sollte es gehen. Auch dabei entsteht bei den Tieren eine irrsinnig Angst. Es ist jedes Mal eine Stresssituation — für Mensch und Tier. Auf den Bildern erkennt man die Panik der Rinder. Nicht selten kommt es dabei zu gebrochenen Beinen und anderen schweren Verletzungen. Die meisten Schiffe, die solche Tiertransporte durchführen, sind in einem schlechten Zustand und in Ländern angemeldet, in denen man es mit Sicherheitsstandards nicht so genau nimmt.