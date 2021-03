Eine Schnitzeljagd ins Kunstdepot der Stadt Graz

Schnitzeljagd durch Geidorf

Für die Besucher will er den Rundgang zu diesen Orten spielerisch gestalten: „Es ist wie eine Schnitzeljagd, man bekommt einen Plan und macht sich auf die Suche. Dabei kann man nicht nur Kunstwerke, sondern auch einen Bezirk erkunden. An jeder Station bekommt man einen Stempel und am Ende eine goldene Nadel.“