Cara Delevingne war angeekelt von ihrer Sexualität

Dass sie ihre eigene Identität nicht wahrhaben wollte, löste bei Cara schlussendlich sogar Suizidgedanken aus. Sie erzählt weiter: „Ich verstehe die schlimme Depression und die suizidalen Momente in meinem Leben jetzt, denn ich schämte mich so sehr für das, was ich bin. Aber das ist der Teil von mir, den ich so sehr liebe und akzeptiere.“