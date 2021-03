75 Prozent der heimischen Kunden in Konsumlaune!

Drei Viertel der Befragten in NÖ befürworten in einer „market“-Studie weitere Öffnungen in der regionalen Wirtschaft. „Die Menschen wollen vor allem auch offene Gaststuben“, erläutert Wirtschaftskammer-Präsident Wolfgang Ecker. Wobei dieser Wunsch Hand in Hand mit einer breiten Zustimmung zu regelmäßigen Covidtests geht, sie liegt bei 70 Prozent.