Kehrt Schweinsteiger in die Bundesliga zurück?

Von Schweinsteiger selbst gibt es zu dem möglichen Engagement in Frankfurt - wenig verwunderlich - noch keine Stellungnahme. Was man allerdings weiß, ist, dass die Bayern-Legende zuletzt nicht unbedingt auf der Suche nach einem Job in der Bundesliga gewesen ist. Vielmehr hat er mit Bestseller-Autor Martin Ruter an einem Buchprojekt gearbeitet - und sich zudem als Häuslbauer in Kitzbühel und auf Mallorca betätigt ...