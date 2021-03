708 neue Fälle: Corona-Lage in NÖ immer ernster!

Schärfere Maßnahmen rund um Südafrika-Mutation

Neu nachgeschärft wird indes auch beim Prozedere mit der Südafrika-Mutation. Um eine Verbreitung frühzeitig zu unterbinden, wird beim Vorliegen einer Infektion die behördliche Quarantäne erst nach negativer PCR-Testung aufgehoben. Diese Testung kann zudem frühestens nach 14 Tagen - und auch nur wenn die Person 48 Stunden lang symptomfrei war - durchgeführt werden. Auch bei Haushaltsangehörigen werde künftig nach zwei Wochen eine Testung durchgeführt, heißt es von den Behörden. Insgesamt seien derzeit 45 Fälle in Zusammenhang mit der gefährlichen Mutation bekannt. Jeweils 16 davon in den Bezirken Bruck an der Leitha und Mödling. Erfreulicherweise rückläufig ist indes die Zahl der Ansteckungen mit der britischen Mutation. Erstmals seit Wochen lag die Quote jüngst wieder unter 50 Prozent.