Tandemflug endet im Stahlseil von Pistenraupe

Wenn am Abend die Pistenraupe in Aktion tritt, um die Abfahrt für den nächsten Tag zu präparieren, sollten sich speziell Skitourengeher in Acht nehmen. Denn Stahlseile der Bullys wurden auch schon zur tödlichen Falle. Dass ein solches Windenseil auch eine Gefahr für Paragleiter werden kann, ist eher ungewöhnlich, zeigt aber ein Fall im Brixental.