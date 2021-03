Corona-Schock nach Freude über Bronze

Auf den Sieg folgte der Schock. Weil eine Ägypterin, gegen die Buchinger am Samstag kämpfte, positiv auf Corona getestet wurde, musste Alisa sofort in Quarantäne, verpasste die Siegerehrung. Aktuell ist sie in ihrem Hotelzimmer eingesperrt. Wenn ihr heutiger Covid-Test negativ sein sollte, darf sie am Abend heimfliegen. Ist er positiv, stehen ihr zehn Quarantäne-Tage in Istanbul bevor. „Daran will ich gar nicht denken“, meinte Alisa etwas besorgt.