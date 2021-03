Der Rad-Boom bleibt in Salzburg ungebremst

Bereits 2006 gab es nach der Rad-WM in Salzburg einen großen Boom. Derzeit setzen sich die Salzburger eher wegen des Mangels an Alternativen auf ihr Rad. Fitnessstudios, Schwimmbäder und vieles weitere sind ja auf Grund der Corona-Maßnahmen seit Monaten geschlossen. „Der Boom hat aber nicht direkt mit der Pandemie zu tun. Die hat ihn nur noch verstärkt“, erklärt Thomas Schörghofer vom Radgeschäft Radwerk2010 in Eugendorf. Der Trend war für den Radshop-Besitzer bereits seit dem Jahr 2016 zu spüren. „Vor allem durch die E-Bikes “, so der Salzburger. Jährlich wuchs der Absatz um zehn Prozent – vergangenes Jahr durch Corona noch etwas mehr. „Jetzt verkaufen wir an die 50 Prozent E-Bikes und 50 Prozent normale Räder“, berichtet er. Ähnlich sieht es Daniel Herlbauer vom Bikepalast in der Stadt Salzburg: „Das Radfahren boomt in jeder Altersschicht. Der Anteil der E-Bikes ist bei mir aber schon höher als 50 Prozent. Auch der Anteil der sportlichen Räder steigt wieder an.“