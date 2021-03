Elektroautos sind jetzt noch in der Minderheit

Mit 2,1 Prozent aller Pkw erreichen Elektroautos in Klosterneuburg den landesweiten Spitzenwert. In absoluten Zahlen hat die Region Mödling die Nase vorn – mit 1077 Fahrzeugen. Doch immerhin: Derzeit sind bereits mehr als 9300 „Stromautos“ in NÖ unterwegs.