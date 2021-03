In der Steiermark wird es noch einmal weiß!

Lawinengefahr

Der meiste Schnee soll an der Alpennordseite von Bad Aussee bis Mariazell fallen: „In den Bergen könnte noch einmal ein halber Meter hinzukommen, wenn nicht sogar noch mehr. In der Nacht auf Dienstag ist auch in den Tälern damit zu rechnen, dass Schnee liegen bleibt“, erklärt der Experte. Teils starker Wind verschärft zusätzlich die Lawinensituation auf den Bergen.